莎莎（左起）、大胃王小慧、大胃王艾嘉、風田享用鰻魚飯。（緯來綜合台提供）

風田（左起）、大胃王小慧、大胃王艾嘉、莎莎。（緯來綜合台提供）

來自日本的風田，從小就常收看日本大胃王節目，近日他造訪緯來美食外景節目《大胃王來了!》，第一次親眼見證大胃王橫掃餐桌，原先不相信大胃王能吃完8碗豬油拌飯和1.9公斤鰻魚飯的他，自掏腰包表示，「如果她們能吃完就一人給500元獎金！」結果大胃王小慧和艾嘉，在短短30分鐘內就完食全台最大鰻魚飯，讓風田尬笑回應：「我突然覺得開始害怕了。」

在台中完成2家飯類餐點後，莎莎接著帶大家前往台中北區一間網美打卡勝地享用冰淇淋及造型雞蛋糕，大胃王小慧把握10分鐘無限暢飲，以一口就吃掉一球冰淇淋的驚人食力，讓現場工作人員全都目瞪口呆。莎莎也好奇詢問小慧平常一餐花多少錢才能吃飽，還是學生的小慧表示平常會特別挑有免費續吃白飯及冰淇淋的小火鍋店，最後還可用湯底煮粥，一餐200元就能吃到飽，省錢的妙招讓風田直誇：「好聰明。」

還沒吃飽的大胃王們，繼續前往享用法式軟法堡，小慧以2口吃掉一個的食力，瞬間完食5個20公分的軟法堡，讓老闆驚呼：「太誇張了。」直接打破店家最多吃4個的紀錄，獲得餐點免費招待。緊接著，重頭戲來到日本拉麵7大流派之一的「二郎系」拉麵，有著大份量及濃厚豚骨醬油味的特色，店家特製2.8公斤拉麵，大胃王們也輕鬆完食；最後以日本關西派厚蛋燒畫下台中美食句點。《大胃王來了!》每周日晚間7點在緯來綜合台播出。