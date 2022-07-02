西拉雅風景區管理處首度舉辦芒果冰大胃王比賽。(西拉雅風管處提供／曹婷婷台南傳真)

西拉雅風景區管理處首度舉辦芒果冰大胃王比賽，前3名得主「食」力驚人。(西拉雅風管處提供／曹婷婷台南傳真)

西拉雅國家風景區管理處今天於玉井北極殿前舉辦「西拉雅吃冰節」活動，其中最受矚目的「我4大胃王」比賽，15名參賽者挑戰重達1.554公斤超級大碗芒果冰，最後由來自新北市的劉承鈺在129秒內嗑完芒果冰，贏得冠軍。

西拉雅吃冰節系列活動今天登場，邀請當地知名「有間冰舖」業者協助製作每碗1.554公斤的超級芒果冰，吸引來自全台15位選手參賽。來自新北市的劉承鈺成功在129秒內吃完1.554公斤芒果冰，獲得3000元獎金；第2、3名分別為台北的李岳軒與新北的林瀚哲，各以196秒、200秒挑戰成功。

西拉雅國家風景區管理處表示，這場比賽是為了向4年前的玉井芒果冰金氏世界紀錄1554公斤致敬，以1：1000比例，製作每碗1.554公斤超級芒果冰，藉此行銷台南芒果及帶動地方觀光。

西拉雅風管處長徐振能表示，今年芒果產量比往年少，但也因為如此，民眾一聽到玉井芒果冰活動，更加踴躍前來品嘗在地美味，也帶動玉井芒果冰業者生意，幾乎每家都湧現大啖芒果冰的人潮。