西拉雅吃冰節7月2日將於玉井北極殿前盛大登場，當日於指定店家消費滿200元，可兌換好禮。(西拉雅風管處提供／劉秀芬台南傳真)

每年備受期待的「西拉雅吃冰節」，7月2日將於玉井北極殿前盛大登場，主辦單位此次準備了重達1.554公斤單人份的特大芒果冰，招募大胃王來挑戰，10分鐘內最快吃完的前3名即可獲得獎金，當日於指定店家消費滿200元可兌換「好芒扭蛋」，有機會將芒果冰、芒果乾等千份好禮帶回家。

西拉雅風管處表示，「2022西拉雅夏日好秋祭」即日起起跑，首場活動「西拉雅吃冰節」為歡慶「玉井芒果冰金氏世界紀錄」邁入第4年，特別以紀錄中的「1554」公斤數值為基礎，打造重達1.554公斤單人份的芒果冰，舉辦大胃王比賽，活動自22日晚間8時起開放報名，限量20名參賽名額、額滿為止。

此外，活動當日至玉井地區之冰店、芒果乾行、黃金蕎麥探索館等指定店家消費滿200元，即可獲得「好芒扭蛋」之扭蛋兌換券乙張，民眾可憑券前往玉井北極殿前廣場兌換代幣進行扭蛋，將有機會把芒果冰、芒果乾或神祕好禮等獎項帶回家。

西拉雅風管處處長徐振能表示，玉井、關子嶺與二寮是西拉雅夏秋旅遊的鐵三角，即日起到10月2日，只要在玉井老街（中正路吃冰一條街）或另外兩處之指定地標拍照，搭配到指定合作店家進行消費與合照，上傳活動網頁，即可月月抽Iphone，最高有4次得獎機會。

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