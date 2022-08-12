香港樂壇天后容祖兒近年來搶攻大陸市場，去年憑藉綜藝節目《乘風破浪》人氣飆升，最近參加陸綜《牧野家族》，與小豬、白兔作伴，最新一集當中她不僅為小豬準備早餐，更是親自品嘗豬食，好吃到忍不住吃完一整份，引網友熱議。

在《牧野家族》中，節目組安排容祖兒照顧一隻小兔和一隻小豬，她還給小豬取名「豬福」，只要節目組監察到小豬是開心狀態，容祖兒就可以兌換物品。為此她仔細研究一份小豬專書食譜，為它特意炮製一頓豐盛的早餐，看到泛著金黃色澤的早餐讓小豬吃得很香，容祖兒也為自己盛了一碗，工作人員在一旁震驚問她「你確定要嘗試小豬的專屬早餐嗎？」，她一臉認真回答，「為什麼不？我覺得是可以吃的吧。」不僅對味道非常滿意，還吃完了一整盤豬糧，享受說道，「好像我喜歡的早餐麥片！」

耐心炮製的豬糧讓容祖兒頻頻點頭，一口又一口不停吃。（圖/微博）

之後，容祖兒為照顧情緒低落的小豬並讓它開心，更到戶外唱歌給小豬聽，給它做一次音樂療癒，期間唱了《友情歲月》，最後自己還唱到笑場，網友紛紛稱讚容祖兒沒有天后包袱，「我真的要被祖兒笑死了」、「這一段太好笑了」、「今天的快樂是容祖兒給的。」，但也有網友質疑該綜藝有劇本，認為節目效果太過頭。