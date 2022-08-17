從事美容保養業的張男，在網路看到「美容儀」廣告，未向衛生福利部申請查驗登記，也沒有醫療器材許可證，就向大陸的歐菲公司訂購100台，報運進口快遞貨物輸入，被台北關稽查人員查獲，張男辯稱不知是醫療器材。法官依未經核准擅自輸入醫療器材罪判刑3月，緩刑2年，向國庫支付6萬元，可上訴。

判決書指出，48歲張男在2020年6月間在網路上看到「美容儀」的廣告網頁，向大陸的歐菲公司訂購100台，未向衛生福利部申請查驗登記，也沒有醫療器材許可證，在2020年6月9日以自己及不知情的胞姊當納稅義務人，透過航空貨運公司向關務署台北關報運進口快遞貨物，自大陸輸入「美容儀」。

該批「美容儀」在桃園國際機場通關時，被稽查人員查到，張男坦承擅自輸入，但辯稱，並不知「美容儀」屬於醫療器材。

法官以「美容儀」已遭查獲並扣押，尚未對外流通，審酌所生危害並未擴大，考量他素行良好，依未經核准擅自輸入醫療器材罪判刑3月，得易科罰金，緩刑2年，並向公庫支付6萬元。