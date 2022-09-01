俄羅斯減供天然氣引發歐洲能源危機，炒熱美國天然氣需求，美國油氣業者雖因出口大增海撈一票，但推高天然氣價格也帶來後遺症，讓美國人承擔進口燃料成本高漲的苦果。

據美國權威財經雜誌《巴隆周刊》（Barron's）分析，出口激增將美國液化天然氣價格推上十多年新高，但美國家庭與企業的水電瓦斯費也跟著暴增，加劇美國國內的通膨危機。

美國能源業者受惠於歐洲需求強勁荷包賺飽飽的同時，消費者卻苦於燃料成本飆升加重生活負擔。換句話說，美國天然氣大舉出口雖利於油氣業，但不利美國整體經濟。

當美國天然氣出口愈多，可供應國內消費者的量就愈少。公用天然氣事業、電力公司及依賴天然氣的產業，將為剩餘的天然氣供給爭得你死我活。

天然氣因業者的競價大戰被抬高價格，美國天然氣庫存遠低於5年平均值，明年冬天恐出現供應短缺。

全球對美國液化天然氣（LNG）的需求成長有諸多原因，包括歐盟天然氣市場在俄羅斯操縱下陷入短缺。另外亞洲富裕國家的天然氣需求始終維持高檔，也助長美國天然氣出口擴張。

全球LNG需求勁增，俄羅斯的角色最為關鍵。俄羅斯緊縮對歐洲的天然氣供應，歐洲買家只好轉向全球LNG市場來填補需求缺口，帶動全球LNG價格大漲，誘使美國LNG業者拉高產能，輸出更多LNG到歐洲。

但俄羅斯以進一步減供歐洲天然氣回應，歐洲需要更多美國天然氣滿足需求，此惡性循環重創歐洲經濟的程度，會比帶給美國經濟的傷害還嚴重。

美國聯邦主管機關過去一再聲稱天然氣出口計畫有利公眾利益，如今驚覺天然氣出口反讓消費者面臨天價燃料成本，鑽油業者也不願增產以免高價被打回原形。然LNG出口若失控，將使能源通膨惡化，破壞美國的經濟競爭力。