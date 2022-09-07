聯準會等主要央行鷹派作風強勢，且俄羅斯停止北溪一號輸送天然氣，恐進一步加深能源供應危機，短期市場較難有持續性的表現，可採取多重資產策略來因應，透過跨資產、跨市場的配置，掌握不同資產輪動表現契機，並以此平衡投資組合波動、進退有據。

投信法人表示，Fed官員持續釋放鷹派訊號、就業市場推升通膨壓力尚未解除、市場持續關注景氣前景等因素干擾下，近期全球金融市場再遭逆風震盪未歇，主要股市表現跌多漲少，信用債市表現也同受壓抑，投資操作不易。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠指出，從景氣面來看，雖然8月全球製造業PMI進一步下滑至50.3，新訂單和出口訂單指數均創2020年6月以來的最快收縮速度，不過隨著運力持續被釋放，也降低運輸成本，近一個月的跨境航線即期運費明顯下降，至少供應鏈困境有所改善。

通膨方面，美國就業市場仍吃緊，推升通膨壓力尚未解除，歐洲則面臨能源危機，通膨壓力也升高，使得美歐央行料仍延續鷹派作風，為景氣前景帶來不確定性，不過在企業或利尚屬穩健，仍可從中找尋投資機會，建議可採取多元資產布局策略，平衡投資組合波動，且掌握不同市場投資機會。

徐煒庠認為，投資布局方面，長期來說，股票仍是抗通膨的最佳資產，建議不妨將經濟仍屬穩健，且企業競爭力仍強的美股，做為主流核心配置，透過多元主題趨勢布局，既把握成長契機，也有助分散投資風險。

固收資產方面，基於Fed官員重申積極升息抗通膨立場，美公債利率回升，建議可調整長天期利率敏感資產，以降低利率風險，並關注高息資產回補機會。