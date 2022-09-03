為響應台南市及農委會推動多元通路，台灣區蔬果輸出公會偕同多家外銷日本業者，共同協助台南文旦邁向日本。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

南市府推動文旦銷日，每年都在創新求變，擴展通路。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

為響應台南市及農委會推動多元通路、分散市場行動，台灣區蔬果輸出公會偕同多家外銷日本業者，共同協助台南文旦邁向日本。今年首批輸日本文旦啟運至台中進行低溫檢疫，預計將在中秋節前宅配直送日本消費者手中。

台南文旦種植面積、產量及品質皆全台第一，南市府推動文旦銷日，每年都在創新求變，擴展通路，輸日文旦需進行1℃連續12天的低溫殺蟲檢疫處理才能輸銷日本，尤其日本檢疫及藥檢高標準考驗，故輸日水準高品質文旦特別具有指標性。

台灣區蔬果輸出公會外銷業者，包括台農發公司、台華貿易公司、福農貿易公司、彬瑪貿易公司、自然屋農產網等多家業者，代表聯合協助台南文旦邁向日本，輸日文旦採線上及實體販售等多元方式，除在日本實體水果專賣店、超市通路販售外，還有日本網路預購、台灣訂購日本取貨、台灣企業贈禮直送等多元便捷訂購方式。

台南市長黃偉哲表示，感謝農委會和所有業者積極開拓市場，今年由於文旦產期接近中秋節，很多人將文旦當作應景果品，中秋節後就不吃，文旦其實是很健康的水果，值得大家在中秋節後持續來享用，南市府會繼續攜手農委會及業者、將文旦通路銷售更多元，讓更多消費者喜愛。