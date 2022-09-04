一個地區要進化、發展，想辦法留住優秀人才是很重要的一件事。民進黨桃園市長候選人鄭運鵬指出，桃園除了要能在地培養人才外，更要吸引外地人願意過來，他因此提出3點政策，要打造讓所有人安心生活的桃園市。

鄭運鵬今（4）日在臉書表示，人才在地培養、建立更符合環保規範的低碳園區，並吸引外地人才前進桃園，是他認為政府應該致力推動的事，也是他應該要實現的政策。

為此，鄭運鵬提出3大政策，第1是「推動國家重點領域學院落腳桃園」，要在桃園建立半導體學院及PCB學院，推行在地培養、在地就業，擴大半導體產業廊帶優勢，同時協助縮短產業與就業端，解決缺才、缺工的過渡期。

第2是「建立低碳產業園區」，鄭運鵬指出，未來要設立新園區，優先引進低耗能、低耗水、低污染、高附加價值的企業，並推動設置再生能源設施，要求進駐廠商達一定契約容量作為，設定溫室氣體淨排放量上限、規範再生水使用量等。

至於第3點則是「推動外籍人才及移工長駐留用」，鄭運鵬說，為鼓勵外縣市民眾前往桃園就業，他規劃比照補助青年方案，並針對從事中階技術工作滿5年、取得永久居留的移工、僑外生，規劃獎勵措施，藉此解決缺工、缺才問題。

「桃園不只青年要進化，產業也要大進化！」鄭運鵬承諾，若有機會擔任桃園市長，他將打造一個讓所有人安心生活的桃園市，「讓在地人安心留在桃園，讓外地人根留桃園」。