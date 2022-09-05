戶外機能服大廠光隆(8916)股價自7月中以來仰攻，今早站上「5」字頭，股價創4年來新高。

光隆成衣與家紡爆發性成長的力拱，7月合併營收達10.27億元，年增29.3%，推進營收年增率連續9個月正成長，前7月合併營收59.7億元，年增22.3%。展望第3季，成衣營收有望超越第2季再攀歷史單季新高，以及家紡喜迎旺季，營收將重回2018年水準，帶動光隆第3季合併營收重返疫情爆發前水平，並挑戰同期第三高紀錄。

光隆第2季合併營收28.32億元，季增34.2%，年增18.2%，合併毛利率為18.3%，寫下48季以來的新高，成衣出貨比重拉高近59%是關鍵，帶動本業獲利寫下歷史新高記錄，合併營業利益3.14億元，季增170.6%，年增148.1%，稅後淨利2.94億元，也同步創歷史新高，季增102.4%，年增123.5%，EPS為1.89元。上半年合併營收49.42億元，年增21%，營業利益4.3億元，年增163.7%，稅後淨利4.4億元，年增69%，EPS為3元。