台中一名男子意圖與前妻復合，今年1月間把前妻找來家中，卻硬上前妻1次，直到前妻接到女友人打來的打電話並向其求救，男子才罷手。台中地院審結，依強制性交罪，判男子3年1月徒刑。可上訴。

判決書指出，男子阿煌（化名）於2021年9月與前妻協議離婚，而阿煌於今年1月間要求前妻到住處找他拿電子菸，前妻未多想便赴約，豈料阿煌卻趁隙逞慾，硬把前妻壓在床上發生性關係1次，不顧前妻的極力反對與抗拒，直到前妻接到女友人打來的電話，阿煌才停止犯行，前妻則於事後前往警局報警處理。

阿煌於警詢、偵訊與審理期間坦承犯行，檢察官認為阿煌的說法與前妻的證述情節相符，再加上手繪現場圖、LINE對話翻拍照片、醫院疑似性侵害事件驗傷診斷書、家庭暴力通報表、性侵害犯罪事件通報表等證據，認為堪認阿煌犯行，依違反妨害性自主罪，依法提起公訴。

台中地院法官指出，阿煌與前妻已離異，本應善盡分際，卻只為了與前妻復合，強行與對方性交，侵害其身體自主權，造成其心中難以抹滅的陰影；考量阿煌認罪，依犯強制性交罪，處3年1月徒刑。可上訴。