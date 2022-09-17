潭雅神綠園道為台中知名鐵馬道，觀旅局現開放的終點「戲水區」，提供親子體驗戲水、騎乘自行車，周末平均吸引上千名大小朋友玩水。（台中市政府提供）

近期爆紅的潭雅神綠園道終點戲水區，中市府觀光局17日上午11時舉辦「潭雅神綠園道單車戲水樂悠遊」活動，現場準備3處補水站並發放各式水槍，吸引大小朋友歡樂玩水，現場搭配水車噴水的潑水儀式，更是全場焦點，吸引民眾玩得不亦樂乎，疫情期間希望遇水則發，大家都有好運氣，一掃疫情陰霾。

觀旅局說，戲水區內除有水霧水幕噴水設施、汲水器外，今年再新增隧道噴泉、火山噴泉戲水設施、水質過濾設備，一旁也貼心設置驛站供民眾更衣淋浴；大幅提升親子使用的安全及舒適性，翻轉潭雅神綠園道只能騎自行車的刻板印象，為遊憩空間再添一處亮點。

觀旅局表示，潭雅神綠園道為台中知名鐵馬道，現開放的終點「戲水區」提供親子體驗戲水、騎乘自行車，周末平均吸引上千名大小朋友玩水；尤其新增的火山噴泉及隧道噴泉設施最受歡迎，反應相當熱烈，歡笑聲不絕於耳。

觀旅局強調，提醒民眾潭雅神綠園道戲水區開放至10月31日，每周六、日上午10時至下午4時30分，每半點及整點各放水15分鐘，歡迎闔家大小一同前來騎車、戲水。