台中市議員賴佳微23日在市議會定期會地政交通業務質詢時指出，觀旅局在中國微博經營大玩台中專業績效非常差，近兩個月發8篇文才27讚，批評觀旅局浪費公帑，不如把微博刪掉。觀旅局則回覆，微博因為目前外部因素影響，導致互動觸及降低，但是觀旅局仍不放棄各個目標市場的經營

賴佳微表示，觀旅局今年4月招標大玩台中各社群委託服務案，經費240萬經營6個社群媒體，包括facebook、IG、twitter等，其中中國微博「大玩台中」經營成效非常差，這兩個月以來發了8篇文，加起來才27個讚、4個留言、2個轉發，觀旅局是否有要求廠商改善的機制？

賴佳微指出，市府經營社群媒體不就是希望台中不要在國際上隱形、在國際上還有影響力嗎？微博績效差，建議觀旅局可以拿掉微博這個管道，少一個管道經營也許在其他平台可以有更好的效益。

副市長陳子敬也認為，效果不太好還有努力的空間。觀旅局表示，觀旅局針對各個目標市場有不同的網路社群行銷策略，在有限的預算編列情況下，提供六都最多的旅遊社群經營種類，包含Facebook、IG、Youtube、Twitter英日文、微博等。雖然微博因為目前外部因素影響，導致互動觸及降低，但是觀旅局仍不放棄各個目標市場的經營，期待能持續傳遞台中美好事物，增進與目標市場的溝通與友好互動，維繫各市場對於台中的品牌忠誠度。