台中市熱氣球嘉年華活動邁入第4天，吸引許多遊客前往朝聖，27日晚舉行音樂會掀高潮，邀請知名歌手團體登台表演，結合夜間光雕噴火秀及600秒煙火秀，讓民眾享有聽覺與視覺饗宴；昨日單日更估計湧入10萬人次，突破前年參觀人次。

音樂會現場邀請近來爆紅的麋先生樂團，及中生代喜愛的民歌手施孝榮等，另原演唱會壓軸八三夭主唱阿璞昨突然說確診無法出席，改由藝人炎亞綸登台獻唱，吸引大批粉絲到場聆賞，熱鬧非凡。

石岡區長劉素幸指出，前年石岡首次舉辦台中熱氣球嘉年華活動，短短2日吸引近10萬人次湧入只有1.5萬人口的石岡，一夕爆紅，已成為中台灣最受矚目的特色活動之一，今年疫情趨緩擴大回歸，不少家長把握暑假，帶著孩子排隊體驗。

另有民眾發現，活動現場有熱氣球有「Welcome to Taitung（歡迎來台東）」字樣，民進黨市議員周永鴻說，台東縣政府有下預算行銷？台中市政府民政局回應，因該公司扎根台東，未來將爭取經費，製作台中字樣熱氣球，行銷台中觀光。

劉素幸說，石岡還有很多美食，如蜂巢蛋糕、紅麴米糕、石山丘吐司，及在地的高接梨、火龍果、柳松菇、有機芭樂等農地產，景點也非常多，包括最有名的東豐自行車道、石岡水壩水資源中心等，石岡好吃好玩及好買，希望大家好好體驗，享受在地美食，感受台中山城魅力。