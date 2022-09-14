觀旅局強調，已將大甲鐵砧山納入2023中台灣元宵燈會場地，候選方案進行整體評估，將持續傾聽民意，讓燈會盡善盡美。（台中市政府提供）

年底九合一大選逼近，台中市原縣區邊緣化議題再度湧上檯面！市議員施志昌14日說，他於市議會爭取2023中台灣燈會在大甲鐵砧山設燈區，未獲得市府的答案？轉向民進黨市長參選人蔡其昌請命，已獲得蔡其昌允諾。市府觀旅局強調，已將大甲鐵砧山納入明年中台灣元宵燈會場地，候選方案進行整體評估。

施志昌指出，縣市合併後，將資源都放在原市區，讓台中海線持續邊緣化，甲安埔不受重視，市長盧秀燕講很多政績，似乎都與甲安埔沒有任何關係；包含大甲運動公園、大甲轉運中心、社會住宅甲安埔一戶都沒有？大安媽祖文化園區仍舊荒廢、鐵路雙軌高架化更是毫無進度。

施志昌說，他要求市府承諾2023中台灣燈會，設一燈區於大甲鐵砧山避免讓甲安埔持續邊緣化，卻未獲得承諾？他前往蔡其昌競選總部，遞交承諾書給市長參選人蔡其昌，由蔡其昌簽署在鐵砧山舉辦燈會的承諾書；讓縣區出身的蔡其昌，替原縣區拚建設、拒絕邊緣化。

蔡其昌表示，大甲地區過去的繁榮，是因大甲媽祖帶來參加祭典人潮，但幾十年來海線地區一直沒有發展，鐵砧山正是大甲的縮影，近幾年來沒有翻新造成區域不斷沒落；地方希望把大甲人的光榮感一點一滴找回來，在鐵砧山設置燈區就是對大甲最好的宣傳。

觀旅局強調，為完善活動籌辦及進行，燈會場地選址需考量眾多要素，諸如預算規模、大眾運輸便捷度、基礎設施完善度、地景地貌豐富性、鄰里衝擊，及鄰近公共設施與資源支援度等；已將鐵砧山納入2023中台灣元宵燈會場地候選方案進行整體評估，將持續傾聽民意，讓燈會盡善盡美。