為展現打詐決心，行政院訂頒「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，分由「識詐」、「堵詐」、「阻詐」、「懲詐」4大面向，逐步破解詐騙手法，以期達到「防詐騙、毀工具、擋金流、清集團」終極目標。大甲警分局副分局長余俊燦20日，透過警察廣播電台針對「打詐」進行精闢講解，增強民眾防詐免疫力。

余俊燦說，因疫情影響改變國人生活型態，以致「宅經濟」蓬勃發展，詐騙集團看準民眾使用網路購物及交友頻率增加，廣布細胞在各大社交平台，趁隙騙取民眾苛包，為避免民眾財產損失；警方定期派員至轄內金融機構、超商，協請行員或店員針對匯款或購買遊戲點數民眾多加關懷提問。

余俊燦指出，銀行的行員只要發現疑似遭詐騙民眾，就通報員警及時到場查證、勸阻，雙方建立「警銀聯阻防詐」群組，確保民眾財物安全，今年截至目前為止，大甲警分局已成功攔截29件「臨櫃」詐騙案，阻詐金額已達797萬5675萬元。

大甲警分局統計民眾報案遭詐騙案件，前3名為「假投資」、「假網拍」、「解除分期付款」。假投資常與「假交友」結合，是總財損最高的詐騙類型。詐團常以帥哥美女圖吸引被害人注意，宣稱「保證獲利」、「穩賺不賠」，將民眾加入LINE投資群組內，群組內就有其他冒稱「投資平台客服人員、老師、助理、投資者」等同夥分享投資教學、經驗及獲利。

警方說，詐騙集團利用這種「從眾行為」，再慫恿操作外匯期貨、虛擬貨幣及博奕等投資，初期有小額獲利，等被害人加碼的投資便拖延出金，最後投資網站或App無預警關閉，讓人血本無歸。排名第2是假網拍、第3名是解除分期付款等；民眾切記ATM或網銀並沒有解除付款或取消訂單功能，勿依指示操作。

警方強調，網路交易匯款前務必再三確認，避免受騙，並把握「Calm（冷靜）、Check（查證）、Call（求助）」3C原則，接到陌生來電或訊息時，務必保持冷靜並主動查證。遇有可疑狀況，應撥打110或165反詐騙諮詢專線求證。