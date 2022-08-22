大坑熱門景點風動石遊憩區，市府觀旅局目前已整建完成。（台中市政府提供）

炎炎夏日民眾選擇登山健行消暑，又適逢暑假，大坑熱門景點風動石廣場人潮大增，考驗山區廁所用水需求。中市觀光旅遊局指出，為解決水源不足問題，克服水土保持法及用地權屬等相關問題，將在風動石廣場增設水塔，解決長期用水不足問題，提升遊客服務品質。

觀旅局長韓育琪說，風動石廣場廁所坐落於山頂，考量山區道路狹小，大型機具無法進入施工，設計組合式水箱由人力組裝，已完成規畫設計。此案座落地點位於山坡地範圍，增設水塔設施涉及水土保持法及用地權屬等問題；經多方協調取得土地使用同意，並完成簡易水土保持申請。

韓育琪指出，目前正辦理雜項執照申請程序，9月中旬即可開始施工，預計11月底完工。施工期間風動石廣場及廁所等周邊設施，仍正常提供服務不會影響登山遊客使用；提醒民眾經過工地時，注意封鎖線及圍籬，以免受傷。水塔增設完成前將加派人力巡查，若有缺水將隨即派員處理改善。

大坑風景區素有台中後花園美名。觀旅局表示，大坑6、7、8號步道終點風動石廣場也是熱門景點，市府團隊為滿足市民需求積極優化，近年陸續完成風動石廣場地坪整建，提升用路安全及整體環境舒適度；完成風動石廁所整建，提供市民乾淨舒適如廁環境。

觀旅局強調，大坑除風動石廣場，另外還有12條不同特色及難度的步道，包括大坑6、7、8、9及9-1號為難度較簡單的親子級步道；大坑5、5-1、10號為休閒級步道；大坑1、2、3、4號則屬於難度較高的健腳級步道，建議民眾可依自身體力需求規劃，選擇攀爬路線。