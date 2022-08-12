古蹟高雄燈塔經交通部斥資5000萬元修復活化，除增設輕食區和木棧道外，並規劃步道照明及景觀設施，推動古蹟漫步輕食活化再利用，今年9月將正式對外開放，可串旗後山登山入口、高雄燈塔至旗後砲台，屆時將可夜遊高雄燈塔，並欣賞西灣夕照、高雄港景、旗津沙灘3大美景。

高雄燈塔位於旗津區旗後山頂，自西元1918年建置迄今已有百年歷史，指引無數商船進出港口，更見證高雄港及城市歷史發展軌跡。

11日立委賴瑞隆邀集交通部觀光局副局長林信任、國家自然風景管理處長陳貞蓉、臺灣港務股份有限公司副總經理蘇建榮、高雄港區土地開發公司董事長沈妙姿、高雄市政府觀光局主秘江俊昌、交通部航港局主任張博彥、行政院農業委員會林務局、國防部軍備局、高雄市政府文化局等中央地方單位至高雄燈塔、旗後砲台會勘，視察高雄燈塔修復及周邊設施、步道照明及植栽環境改善進度。

張博彥表示，高雄燈塔修復工程包含海景輕食區、步道區、輕食廣場區、燈塔空間整理、公共廁所、停車位及夜間照明設備。其中輕食服務區及文創販賣將委由高雄港區土地開發公司經營，設置於燈塔下方2間房舍，提供更便捷的飲食及購置紀念品服務。此外，也針對燈塔周邊及聯外道路，進行景觀植栽、新增告示指引牌、公共藝術、管制閘門等設施，以提升觀光休憩夜間安全及品質。

賴瑞隆也要求，旗後山土地分屬航港局、軍備局、文化局、觀光局各單位，務必8月底前完成巡查與維護，確保9月高雄燈塔日夜開放後安全。此外，為串聯旗後山登山入口、高雄燈塔至旗後砲台步道照明及景觀設施，由交通部航港局、交通部觀光局來進行新設及經費補助，確保遊客安全並串聯燈塔砲台2大知名景點，另也請土開公司協助設置手機導覽系統，提升遊客瞭解高雄燈塔文化及旗津歷史。

林信任表示，旗津觀光設施日益完善，今新增高雄燈塔開放及燈塔砲台串聯步道，深具歷史特色及價值，觀光局會予以協助，並邀請更多國際觀光團來踩線，列入來台觀光必遊路線之一。

賴瑞隆強調，旗津是高雄城市發展的起源，有超過百年的文化古蹟、宗教廟宇及砲台燈塔。旗津居民世代以海為生，漁業發展興盛，漁獲海產新鮮豐富。又有老街商圈、傳統市集、水域活動、沙灘夕陽等多型態休憩活動，極具觀光發展潛力。未來將持續爭取中央支持旗津建設觀光設施，並協調推出套裝優惠活動、發展夜間觀光，讓更多國內外觀光客留宿旗津，打造旗津成為必遊的國際觀光景點。(記者張雅雲/高雄報導)