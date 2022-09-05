「2022台北城市博覽會」在圓山花博爭艷館盛大展出，但卻飽受議員批評，台北市長柯文哲今赴市政總質詢，北市議員吳沛憶質詢時詢問，在城博會展板上「TOD成果核定」共93個場站，辦理中9案，已開工43案，但實際上已開工的案件，都不是在柯市長任內；柯文哲也坦言，「是灌水」；吳沛憶痛批，灌水也灌得太離譜，竟然在城市博覽會的展板公然說謊。

吳沛憶指出，城博會的展板上其中一項為TOD（大眾運輸導向型發展）成果，核定共93個場站，辦理中9案，已開工則為43案，但已開工的案件卻是從1993年有捷運開始就開始計算，根本不是柯市長任內的政績；吳沛憶說，43案已公開的案子，其中在前市長黃大洲任內有5案、陳水扁6案、馬英九23案和郝龍斌9案，通通都是前任市長任內簽約；對此，柯文哲也隨即回應，「是灌水」。

吳沛憶痛批，「灌水灌得太離譜，幫你計算柯市長任內簽約0案、開工1案，僅大橋頭捷運站而已，但卻在城市博覽會說謊還灌水」，吳沛憶要求，TOD是很好的概念，但要據實以告，向市民報告一定要給正確的數據，請盡速更正；柯文哲也承諾，計算方式會再修改，不應該這樣寫。

另外，吳沛憶也提到，柯市長過去曾說前瞻計畫很像是一群強盜在分錢，但是在城博會上出現一項「翡翠原水管工程」，這項工程的經費，北市出了12億，總共經費是20億，另外8億是中央補助，但完全沒有呈現清楚。

她也批評，之前市長說前瞻計畫就是一群強盜在分錢，可是卻把前瞻補助成果列在台北市的城市博覽會，難道市長也說自己是強盜嗎？吳沛憶說，很多事情，當然是中央地方合力完成，盼在資料呈現上可以更完整。