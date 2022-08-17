對於北市城市博覽會預算規避議會監督爭議，台北市長柯文哲竟回依法迴避監督。（張鎧乙攝）

台北市政府動用第二預備金將於本月27日舉行「台北城市博覽會」，但預算從6350萬元降到4900萬元，遭議員質疑規避5000萬送議會備查的規定。市議員吳沛憶今於議會質詢時再爆北市府刻意拆分預算，觀傳局還有一筆270萬元，預算加起來明明5200萬元，已超過5000萬元。台北市長柯文哲竟回稱「依法迴避監督」。

柯文哲今到議會報告施政計畫及總預算案財源及編製經過。關於城市博覽會2月沒有追加預算，而是動用第二預備金，市府稱辦採購辦採購來不及，吳沛憶追問招標時間，研考會主委黃銘材說明，3月31日才上網招標。吳炮轟，與2月送進議會不及何關？根本是胡扯、說謊。

吳沛憶批評，昨日民政委員會專案報告中，議會不只質疑沒有追加預算審查，甚至質疑市府故意規避動支二備金超過5000萬元要送議會備查的規定，而將經費設定在4900萬元，導致柯文哲城市博覽會既不用送追加預算，連送進議會備查都不用。

吳沛憶說，市府以文字報告回答稱，肇因於事出突然，未以追加預算方式送議會審議，迫不得已動支第二預備金。將金費總額設於未超過5000萬元，是為了避免議會備查負擔，並考量行政作業彈性，黃銘材昨天說扣掉研考會總體規畫，其他局處加起來就是4900萬元。

黃銘材指出，一開始由各局處動支預備金，剛開始是6000多萬元，後面施工各自去動預備金，沒有加起來的問題，後來因為時程壓力，統一由研討會動支，分給各機關執行，強調一開始規畫沒有規避，一開始加起來不是這個金錢，由各機關執行。

吳沛憶披露，觀傳局還有一筆270萬元，加起來就是5200萬元、超過5000萬元，報給民政委員會的預算有資訊局、都發局、產發局等，為什麼觀傳局270萬沒報進去？黃銘材說，行銷部分由觀傳局主責，不在主責研考會使用範圍，觀傳局長劉奕霆指出，用局內預算。

吳沛憶說，市府聲稱一定要用第二預備金，是因為其他局處都是去年10月才知道，來不及追加預算，卻只有觀傳局未卜先知，知道要編到年度預算，稱迫不得已要用二備金根本就是扯謊、瞎扯。劉奕霆說，行銷上由局預算處理。

吳沛憶炮轟，柯文哲將二備金當小金庫在用，明明城市博覽會預算加起來實質上就超過5000萬，卻走巧門、規避議會監督，只報4900萬連備查都不用，這就是柯文哲的畢業展，規避議會監督到這種地步，想做什麼就做什麼、想報什麼就報什麼。柯文哲竟小聲碎念，這就依法行事，「依法迴避監督」。語畢竟還笑出聲。