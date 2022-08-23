台北城市博覽會將在8月27日開跑，市議員王欣儀卻發現北市府光印製導覽摺頁，就花費120萬，且經訪價後竟還比市價貴6倍，到底是市府太有錢，還是圖利廠商，應該要清楚，研考會主委黃銘材表示，會再去了解狀況及查驗價格是否合理，並提供報告。

王欣儀調閱資料發現 ，城博會印製1份約A3尺寸的導覽摺頁，一張就要12元，印10萬張共花120萬元，但用相同特殊紙張、尺寸大小、摺紙方式向其他廠商詢價，約只要20萬元，比市價貴了6倍，另外，也向城博會合作的同間印刷廠訪價，結果反更便宜，只要16萬元。

王欣儀再舉例，其中3千個提袋印刷費共24萬元，等於一個紙袋單價就要80元，市面上相似產品一個才50元，整整高於一般市面禮物袋零售價，她怒批，難道是市府是太有錢，還是其中有中飽私囊、圖利廠商的問題，這部分政風處應該查清楚。

王欣儀質疑，動用二備金8千萬來舉辦城博會為柯市府行銷，卻沒把錢花在刀口上，光一項文宣品就貴了100萬元，若市民看到政府這樣大筆花錢，恐會影響觀感。

她也直言，導覽摺頁及提袋印刷製做費用皆不含「設計費」，設計費是另外編列，但身為城博會主責單位研考會主委卻狀況外，硬扯印刷費含設計，市府給的錢用到哪，至今搞不清楚，有夠離譜。

黃銘材表示，報價單提供後，會先查驗數量、單價跟總價是否符合合約，也會詢問設計規畫，目前文宣品還沒進入驗收，後續會再去了解狀況，並提供報告，至於價格是否合理也會再確認。政風處表示，目前手上無資料，但後續會調查清楚。