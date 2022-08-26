台灣設計展10月將回到高雄舉辦，呼應今年「台灣設計設計台灣」主題，蓬萊商港區轉型為「設計中島」，設計概念延伸至鄰近的鹽埕，擴大辦理「埕市鹽遊會」，以即將整修活化完工的鹽埕第一公有市場為主展場，規劃系列活動將設計導入民眾日常生活，吸引民眾走入鹽埕，認識老市區呈現的嶄新風貌，預計9月24日活動起跑。

高雄市副市長史哲26日表示，高雄市長陳其邁重視與民眾日常生活息息相關的市場環境，歷史最為悠久的鹽埕第一公有市場，今年農曆年前開始硬體整建修繕，整體修繕預計今年9月完工，將配合台灣設計展重新啟用。

高雄市經發局長廖泰翔指出，鹽埕第一公有零售市場已有70年以上歷史，為活化傳統市場導入新契機，經發局2020年開始引進在地團體叁捌地方生活團隊，已階段性完成招募特色青年攤位進駐、延伸辦理Digiwave數位藝術演唱會、虛擬實境闖關遊戲等活動，以多元方案活化傳統市場，成功吸引在地民眾及遊客走入鹽埕、認識鹽埕。

共同主辦的文總秘書長李厚慶表示，融合山海河港城於一體的鹽埕區，有著豐厚的歷史底蘊，更是高雄開發最早的經貿重鎮，區內的老建築、特殊歷史背景與地理環境，造就鹽埕的獨特性；近年透過藝術與文化的介入轉型，讓這裡的新設計和傳統文化間呈現完美的平衡，是充滿人情味與故事的集散地。

廖泰翔特別介紹本次活動主視覺設計，說明山雨日日設計的張云昕、鄭雅文設計師利用鹽埕第一公有市場元素，以常見於市場擬人型態的貓，搭配市場圍裙意象及攤商營業情景，同時透過鹽結晶比擬市場攤商辛苦寫照及展現木造屋頂結構。

這次「埕市鹽遊會」不僅展現優化市場環境，也在鹽埕區擴大辦理導覽、遊戲、音樂表演及藝術展覽等多元活動，吸引更多遊客走入鹽埕、認識鹽埕。此外延續去年獲好評的DigiWave「鹽埕20合1」闖關遊戲，今年將旗艦升級為「埕市記憶儲存點」，串聯大溝頂沿線逾50個店家加入，透過闖關解謎與消費體驗，找尋鹽埕文化樣貌。

埕市鹽遊會預計9月24日活動起跑，其中「鹽埕好故事」為導覽遊程，「高音埔記號」為音樂表演，「埕市記憶儲存點」則為展覽、遊戲，以豐富多元的內容帶領民眾認識鹽埕，走入鹽埕完成難忘的小旅行，活動更融入雙語元素，包含數位遊戲雙語互動、英文導覽等，讓越在地的文化也能邁向國際。