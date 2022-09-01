由高雄市政府青年局主辦，南臺灣最具指標性的時尚盛典「2022 KFA高雄時尚大賞」邁入第三屆，每一屆都吸引上百組新銳設計師投稿，今年更是亮點連連！除了前兩屆獲獎的設計師再度挺進入圍名單之外，在入圍公布記者會現場帶來精采走秀的凱渥模特兒，驚喜看見自己作品也出現在入圍名單，欣喜若狂！

評審長王聖芬表示，今年作品設計水準相當高，也是歷年來投件學校最多所，從北到南，還有來自國外的作品，競爭激烈也更國際化，同時提到入圍「嬌點」洪衣彤，本身是職業模特兒，因此在設計創作上更能跨界通盤考量，讓設計師服裝應用性更廣泛多元。

青年局指出，今年入圍名單中，王建凱是第一屆獲獎設計師，擅長使用疊加設計，使穿戴者可以隨興組合，讓服裝搭配更多元；而另一位設計師蔡旻諺是第二屆獲獎設計師，亦曾獲2021年紐西蘭國際新銳設計師服裝設計大賽第二名，蔡旻諺善於將抽象意念轉換成為作品概念，從設計、配色皆蘊含發人省思的哲學味。兩位優秀的設計師於「高雄時尚大賞」獲獎後，也登上臺北時裝週發表作品。

青年局局長張以理強調，高雄有許多與時尚設計產業鏈相關科系、學生繁多，青年局希冀透過辦理「高雄時尚大賞」，持續發掘新銳設計師，積極培育時尚設計人才落地發展，以高雄作為新銳設計師啟航站，也將人才留在高雄發展。青年局不吝給予具企圖心、優秀青年資源與協助，只要符合簡章資格者皆可參賽，因此很開心看見前兩屆獲獎設計師參賽且突破重圍獲得入圍肯定，成功展現高雄時尚設計的實力。恭喜兩位優秀設計師從組隊獲獎後又成功自我挑戰，也相當期待在決賽舞台看見所有設計師的全新創作！

「高雄時尚大賞」決賽暨頒獎典禮將於11月登場，關注時尚的朋友，可別錯過這場盛會!