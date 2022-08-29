高雄市中山一路一處5層樓建築外觀被掛上布條寫「我的設計師拿近1800萬，不會設計旅館，但會設計人」，讓目擊網友直呼「真正的設計師」；不過不少當地人留言說該布條內容經常更換，先前是「啊就沒錢，管我要裝潢多久」，疑似只是開玩笑，逗趣效果儼然成為當地地標。

1名網友在臉書「路上觀察學院」分享1張照片，1棟外表相當破舊的5層樓建築外貼著布條寫「我的設計師拿近1800萬，不會設計旅館，但會設計人」，照片曝光後，有網友認出該建築位在高雄中山一路，且布條上的字經常更換，先前是「啊就沒錢，管我要裝潢多久」，而原PO也笑說「真正的設計師」。

不少當地人留言說該布條內容經常換，先前是「啊就沒錢，管我要裝潢多久」，逗趣效果儼然成為當地地標。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

其他網友留言「沒錢裝修設計只好換布」、「換新布條了」、「這個地主真的好幽默，換了無數設計詞了」、「快變地標了，隨時換布條，聽說是寵物旅館」、「雖然很慘但還是忍不住笑了」、「沒公布姓名、聯絡方式，以免他人也深受此設計師所害」、「真很會設計捏」、「應該直接上設計師的名字啊」、「設計人設計魂」、「有錢人的生活，就是這麼隨性」、「這才叫設計師，還是設計大師」、「這個人真的很閒欸，常常換布條」、「看來這房子有故事，水很深」。