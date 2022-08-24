台北市長柯文哲今中午率領市府各局處首長前往議會向國民黨團說明112年重大預算案，會中提及明年沒有重大工程開工、音圖是炸彈要小心等語，讓台北市議會國民黨書記長秦慧珠怒批，攤開明年21項重大預算，都是些零星小工程，柯文哲根本混吃等退，下任市長只能接這個爛攤子、爛預算，且音圖要到2024年下半年才開工，這樣讓下任市長怎麼做事？

議員汪志冰針對明年度台北市沒有規劃任何重大預算提出質疑，柯文哲則表示因為通貨膨脹問題，僅編列連續性預算，沒有規劃任何重大新建工程。而秦慧珠表示，市府所提的21項重大政策預算卻只有校園改建、學員宿舍改建等等普通工程，柯文哲也表示明年沒有重大工程開工，根本是跛腳市長、跛腳市府，沒有為台北市未來留下重大規畫，預算空洞無為，官員混吃等退。

秦慧珠隨即補充，音圖中心今年又再編列近5500萬預算，但過往就已經編列73億元，而且整體工程要到2024下半年才能開工，直呼要讓讓下任市長怎麼做事？柯文哲則表示，音圖是炸彈要小心，尤其是PCM（專案管理）跟工程標案，怕會重蹈北藝覆轍，設計費高出預算太多，柯表示若是在自己手上就會控制，怕下任市長沒辦法控制。

議員張斯綱則批，說音圖會是炸彈，那就應該喊卡，不要自己製造一個炸彈給下一任市長來解。像是北藝漏水、座位設計等問題至今仍未解，北市府應該負責任去解決。

柯文哲表示，下任市長接手重大工程，只要好好按部就班就很厲害了。目前所有大工程都在進行，單單市場、公宅、西區門戶計畫、東區門戶計畫的完工，就剪綵剪不完。至於新的建設，包括TOD、EOD的大規模計劃都做好了，只要按部就班做就可以了。