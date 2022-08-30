民進黨台北市議員王世堅（見圖）30日在市議會質詢市長柯文哲時，表示調閱柯文哲上任8年內，治安、消防安全、交通安全等數據，都創下民選市長以來最壞的紀錄，因此特地送上金酸莓小金人，要頒發「最差市長獎」給柯文哲。（趙雙傑攝）

被質疑會放棄黃珊珊！柯文哲激動問「要不要投給她」 王世堅停頓三秒尷尬這樣回

台北市議員王世堅曾說感情上百分之百支持台北市長參選人黃珊珊，顯見兩人20年同事的好交情，王世堅30日在市政總質詢問柯是否會放棄黃珊珊，台北市長柯文哲先稱自己一定投黃，接著問王「你要不要投給黃珊珊？」，王世堅直言，感情跟理智還在掙扎。

王世堅在市政總質詢上表示，於公於私柯都不該放棄黃珊珊，你是醫政一哥，你要保住醫政一哥的光環，很可能最後放棄黃珊珊，若你這麼做，以他跟黃珊珊20年同事交情，這是人格問題，遭柯打斷問「你要不要投給黃珊珊」，他一定投給黃珊珊，王則喊「你怎麼反質詢我？」

王世堅直言，感情跟理智還在掙扎，柯文哲則說，你這就沒有良心，沒有道德，講一大堆自己又不投給黃珊珊，「你講什麼東西？」，王世堅則送上8個字，遭柯說不用送，繼續追問「你要不要投給黃珊珊？」，王世堅最後說，你如果放棄黃珊珊去白藍合，是嚴重人格問題，這是「北爛」的行為，送你8個字「輸贏不論，氣魄猶在」，要柯好好深思。