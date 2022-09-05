嘉義縣朴子市大槺榔晚間7點多傳出一戶民宅起火，警消到場時，一樓平房已全面燃燒，並傳出有人受困，火勢7點40分獲得控制，近8點救出年約82歲老婦，但婦人已明顯無呼吸心跳，送嘉義長庚醫院搶救中。

嘉縣消防局7點21分左右獲報，立即出動5個分隊人車前往，到場發現磚造平房已冒出熊熊烈火，據鄰居表示，屋內住著一名老婦人，不知道有沒有及時逃出，隨後老婦兒子趕到，表示媽媽疑似受困屋內，消防人員等火勢一獲得控制，馬上入內搜索，很快就找到老婦，緊急將人送醫救治，至於起火原因有待調查。