金門金城鎮富康一村1棟民宅加蓋的4樓鐵皮屋今天中午傳出火警，火勢在20分鐘內撲滅，估計延燒約60平方公尺，現場燒得一片狼藉。（金門縣消防局提供）

現場加蓋鐵皮屋作為神明廳之用，內有堆積的書籍和雜物，火勢一發不可收拾。（金門縣消防局提供）

金門金城鎮富康一村1棟民宅加蓋的4樓鐵皮屋今天中午傳出火警，猛烈火勢和濃煙四竄，嚇壞正在吃午飯的左鄰右舍，縣消防局據報火速派遣7車18人趕到現場，火勢在20分鐘內撲滅，估計延燒約60平方公尺，所幸無人受困，起火原因由火調科深入了解中。

這棟坐落於城區富康一村6巷的民宅在中午12時14分許，加蓋的4樓鐵皮屋突然竄出火苗和濃煙，在微弱東北風的助威下，火勢一發不可收拾，很快陷入一片火海。

縣消防局據報火速出動各式消防車7輛和2分隊18人於12時22分趕到現場，在現場指揮官大隊長陳參奇和分隊長蔡智成分頭指揮灌救下，12時33分控制火勢，12時36分完全撲滅，檢視現場無人受困傷亡，財物損失和起火原因由火調科調查中。

該局說明，現場加蓋鐵皮屋作為神明廳之用，內有堆積的書籍和雜物，燃燒面積約60平方公尺，還好火勢迅速撲滅，未進一步蔓延，虛驚一場。