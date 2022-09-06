櫃檯買賣中心預計於111年9月8日審議倍力(6874)上櫃案。
倍力公司主係從事開發與經銷軟體產品與相關服務，董事長為許金隆，推薦證券商係富邦證券及永豐金證券，申請時資本額1億4500萬元；倍力公司110年度營業收入為11億6472萬6000元，稅後淨利為7899萬9000元，每股盈餘為6.09元；111年上半年營業收入為10億8954萬3000元，稅後盈餘為4442萬7000元，每股盈餘為3.02元。
櫃檯買賣中心預計於111年9月8日審議倍力(6874)上櫃案。
倍力公司主係從事開發與經銷軟體產品與相關服務，董事長為許金隆，推薦證券商係富邦證券及永豐金證券，申請時資本額1億4500萬元；倍力公司110年度營業收入為11億6472萬6000元，稅後淨利為7899萬9000元，每股盈餘為6.09元；111年上半年營業收入為10億8954萬3000元，稅後盈餘為4442萬7000元，每股盈餘為3.02元。
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