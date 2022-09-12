英國女王伊麗莎白二世8日辭世，白宮今天表示，美國總統拜登已正式接受英方邀請，將協同夫人吉兒出席女王19日國葬，送這位劃時代君主最後一程。

白宮稍早指出，拜登（Joe Biden）今天上午正式接受邀請，將協同第一夫人吉兒（Jill Biden）出席英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）國葬典禮。白宮尚未公布進一步行程細節。

伊麗莎白二世9月8日在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）辭世，享耆壽96歲。

伊麗莎白二世在位時間70年，是英國史上在位最久的君主；她曾接見13位美國在職總統，包括拜登在內，也曾多次訪問華府，最後一次為2007年。

拜登與夫人8日透過聲明，對女王的辭世表達哀悼。他們表示，伊麗莎白二世不僅僅是一位君主，更是劃時代人物，她是擁有無與倫比尊嚴與恆心的女政治家，在位期間深化英美聯盟的根基。

拜登回憶，自己首次見到女王是1982年，當時他隨參議院代表團訪問英國；當選總統後於去年6月與吉兒首次出訪，再次有榮幸接受女王的熱情款待。他說，他們為女王的機智著迷，也被女王的善良感動，她也慷慨與他們分享她的智慧。

根據白金漢宮規劃，伊麗莎白二世靈柩13日將由英國皇家空軍運抵倫敦，14日起將安放在國會大廈西敏宮（Palace of Westminster）供民眾瞻仰4天；國葬典禮定於當地時間19日上午11時在鄰近的西敏寺（Westminster Abbey）舉行。

美國新聞網站POLITICO歐洲版「歐洲政治報」（Politico Europe）今天指出，預計會有數百名現任及前任國家領袖出席國葬，除了拜登外，還包括歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）、紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）等人。（編輯：陳彥鈞）1110912