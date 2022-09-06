俄烏戰爭延燒至今超過6個月，英國防大臣華勒斯（Ben Wallace）今天表示，俄羅斯入侵烏克蘭以來，「尚未達成任何戰略目標」。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，華勒斯表示，俄羅斯在戰爭中「持續喪失關鍵性裝備及人員」，而這些損失將對莫斯科未來的戰力造成長遠影響。

華勒斯在一份提供給下議院議員的聲明中提到：「估計至今已有超過2萬5000名俄羅斯士兵喪命，如果將被殺、受傷、俘虜以及數萬名逃兵加總起來，各類型人力損失已經超過8萬人。」

華勒斯指控俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）將能源「武器化」，呼籲國會議員應該將這件事傳達給他們的選民。

華勒斯說：「在我看來，這件事非常重要，我們想告訴選民的是，我們全體目前面臨的難熬時刻，實際上是由俄羅斯極權主義與政體所驅動，他們不但蓄意傷害我們，更試圖試探我們是否願意為了能源成本而犧牲我們的價值觀」，他並呼籲歐洲各國這個冬天團結一致。

他說：「如果我們不團結，我們不立刻解決這個問題，這些威脅不會平白無故消失。雖然很可悲，但我們不該忘記，這是我們拓展能源多元性的機會，長遠看來，這對每個人而言都會更好。」（譯者：張茗喧/核稿：蔡佳敏）1110906