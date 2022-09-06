雷震紀念館今於政大進行遷館開幕。與會的監察院長陳菊表示，台灣民主運動走了50年，看著政治人物有不少變化，但雷震永遠保持反抗者的那個年代，讓她特別懷念。負責督導行政院人權及轉型正義處的政委羅秉成則說，雷震是喚起台灣民主的雷聲，現在則是回顧歷史的後照鏡與大喇叭，很刺耳的告訴我們不能睡著，否則脆弱的民主將一夕化為烏有。

雷震紀念館遷館開幕儀式暨「傅正與台灣民主運動」新書發表，今於政大達賢圖書館展開。

與會的立法院長游錫堃表示，雖然他對台灣的民主政治還有意見，很多制度也需要檢討，但以全球評比來看，台灣是名列前茅，因此我們一方面應該更加紀念前輩先賢的犧牲奉獻，也應該加強台灣史的教育。

游錫堃說，當年雷震提出救亡圖存，主張制定新憲法，國號叫中華台灣民主國，亞洲就是兩個中國，在當時敢提出這樣的主張是非常不容易的事，讓人覺得雷震是先知；因為，後來台灣確實往這方向發展。他說，若蔣介石願意採用雷震意見，會減少多少血淚與成本，而台灣也早就成為正常國家。

監察院長陳菊表示，當年雷震無論是搭公車、或計程車，後面都會有一輛特務的車跟著；有一天特務告訴雷震，搭他們的車就好，想去哪都行，結果雷震當場頭也不回的走了，「那樣的氣度，我對雷先生非常難忘。」

陳菊說，雷震永遠保持作為一個反抗者的精神，直到現在台灣民主運動已經走了50年，看到台灣各類型的政治人物有不少變化，但她特別懷念在那個年代中，雷震堅持、堅決的可貴風骨。

政委羅秉成則表示，歷史雖然是一輛只進不退的車，但歷史也是照後鏡；而雷震是喚起民主的雷聲，他不只是後照鏡，還是大喇叭，很刺耳的告訴我們不能睡著，否則脆弱的民主將一夕化為烏有。