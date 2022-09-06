草屯鎮投14線富頂路，聯結北中寮、草屯市區及國6草屯交流道，因道路狹窄經常壅塞；縣長林明溱6日表示，將斥資4.1億元將投14線全線6.5公里道路，拓寬為10公尺雙車道，預計明年4月取得用地並完成設計、招標，2024年底完工通車。

縣府工務處6日在草屯鎮坪頂里集會所，舉辦投14線道路拓寬改善工程說明會，由林明溱主持，草屯鎮長簡景賢，縣議員簡賜勝、唐曉棻、簡峻庭、李洲忠、廖梓佑、蔡銘軒及立委馬文君祕書黃炫瑞都列席，當地民眾也到場關心。

林明溱表示，在「縣長畢業前」拓寬投14線，加上手工藝產業園區、九九峰氦氣球樂園，將為草屯鎮增加5000個就業機會，還有觀光人潮與商機，要讓草屯以全台第1大鎮的優勢，持續發展。

林明溱指出，投14線起點銜接省道台14線中潭公路，終點與直通北中寮的投17線相接，並與直達國道6號草屯交流道的南坪路交會，而且連通台灣工藝文化園區、九九峰動物樂園、草屯手工藝產業園區及九九峰氦氣球樂園。

林明溱說，投14線拓寬計畫經立委許淑華協助爭取經費，今年3月納入生活圈計畫補助，中央核定4億1100萬元並補助3.3億元，縣府自籌7800萬元，其中，工程費2.39億元，購地拆遷費1.71億餘元，縣府將積極與地主溝通促成協議價購。

民眾在說明會中，提出拓寬用地有無主墳墓、農地遭徵收是否會影響農保資格等問題；林明溱逐一答覆，並強調工程規畫設計及用地取得，會盡量做到讓地主及沿線民眾滿意，無主墳墓就起掘安奉納骨塔。