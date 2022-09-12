以27歲蔣姓、26歲林姓男子為首的假投資詐騙集團水房隱身高雄夜店及餐廳藉以躲避查緝。刑事局獲報追查，已知受害者至少7人，3個月詐領金額約新台幣3億元，循線逮14嫌送辦。

刑事局今天發布破案新聞，偵查第四大隊第二隊長林振瑞表示，近來假投資詐騙案件增多，經深入分析後發現詐騙集團利用通訊軟體LINE廣發投資訊息，誘騙民眾。

其詐騙手法是待受害者點選詐騙連結網址加入投資群組後，再由詐騙集團成員假扮投資老師或助理鼓吹被害者加入會員，並跟隨「投資老師」操作股票、期貨及虛擬貨幣等標的，且誆稱投資獲利並出金到被害者帳戶以取信，當被害者信以為真投入更多資金時，便詐取大筆錢財後失聯。

刑事局經深入追查近3個月後，鎖定高雄地區2處詐欺水房（洗錢場所）及相關犯嫌，其以有毒品前科的蔣男、林男為金主，2人也負責招募詐欺車手工作，透過謊稱是企業員工臨櫃提領公司戶，單次詐領金額多高達新台幣100萬至200萬元不等金額。

全案經報請橋頭地檢署指揮偵辦，刑事局與高雄市警察局刑事警察大隊、楠梓警分局及台南市警察局第六分局共組專案小組追查。

警方偵辦期間發現，此詐騙集團成員相當狡滑，將水房隱身於夜店、餐廳內，藉處所人潮眾多且人口進出複雜為掩護，讓警方難以鎖定集團成員身分。

另外，因車手提領金額都相當龐大，集團內甚至還曾發生車手黑吃黑捲款逃逸事件。

專案小組經長期蒐證見時機成熟，8月30日到高雄2處水房據點執行拘搜行動，查獲蔣男等14嫌（12男、2女）到案。

同時查扣現金贓款467萬元、進口高級轎車6部、金融帳戶、電腦、手機及三級毒品「喵喵－甲基甲基卡西酮」分裝機具、毒品咖啡包5496包（市價約近275萬元）等證物。

初步已知受害者至少7人，且多為公司經理級員工，其中1人財損金額高達約3000萬元；此不法集團近2至3個月提領詐騙款項約達3億元，仍有多名被害者尚未報案。

全案詢後，警方將14名犯嫌移送橋頭地檢署偵辦，檢方裁定蔣男等犯嫌分別以3萬至20萬元不等金額交保。（編輯：戴光育）1110912