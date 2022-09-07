新北市長侯友宜接受本報專訪時，對於未來是否願扛下2024年重擔，沒有迴避，語氣堅定地說，「勇於承擔責任、樂於接受挑戰、全力以赴、不計成敗」，外界好奇，是否未來會接受黨中央推選。對此，侯友宜今表示，面對市政就是勇於承擔責任、樂於接受挑戰，全力以赴在工作崗位上好好做事。

侯友宜說，他現在是新北市長，新北市長面對新北市政，像是30年不變的垃圾山、塭仔圳重新再造，面對市政就是勇於承擔責任、樂於接受挑戰，全力以赴在工作崗位上好好做事，這才是他應扮演的角色，把握現在努力做事，好好讓市民看到新北市的進步，這是最重要的事情。

至於媒體問及，市長在專訪提及「怎麼有人想到警察會當到市長」，那認為警察有沒有可能當上總統，未來會由醫師或警察先當總統？侯友宜回應，職業有不同類別，應該受到同等尊重，面對任何事都會把角色做好，把握當下好好做事，事情做好才是最重要。