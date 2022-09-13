香港男團「MIRROR」7月底在紅館舉行演唱會時發生嚴重事故，巨型螢幕突然從天而降，砸傷兩名舞者，其中李啟言（阿Mo）傷勢最重，未來終生有癱瘓可能，對此，MIRROR所屬的MakerVille母公司盈科拓展主席李澤楷昨(12日)宣布，將提供1000萬港幣（近4000萬台幣）給李啟言做為經濟支柱，但李啟言的父親李盛林昨晚發聲明婉拒好意，強調：「在責任人未有妥善處理之前，所有捐贈都為時過早。」

兩名舞者李啟言（阿Mo）及張梓峯（阿峯）月底時在MIRROR的演唱會上被螢幕砸傷，其中阿Mo傷勢嚴重，頭部、頸部重創，腦出血加上頸椎第四節爆裂，共動了兩次大手術，現仍在住院觀察中。而阿峯已經出院，傳聞上月已赴警局完成筆錄，未來需要長期治療，日前他在IG限時動態發表心情，表示未來還要做一堆密集性治療，身體狀況反反覆覆，且每夜都失眠。

而主辦單位、也是MIRROR所屬MakerVille母公司盈科拓展主席李澤楷上周已經到醫院探訪阿Mo，昨他發表聲明，表示事發至今他深感沉重，希望可以透過實際行動替阿Mo及其家人提供協助，但由於目前進入司法調查階段，相關過程費時，將以個人名義提供給阿Mo1000萬港幣，他明白這筆錢無法減輕阿Mo和及其家人的傷痛，但仍希望出一份力，並強調未來不管警方或政府對案情做出任何調查結果，都不影響這次提供的經濟支援。

對此，李啟言父親李盛林牧師昨晚發聲明表示，感謝李澤楷先生及相關公司對李啟言作出的關注、慰問和探訪，「由於MakerVille 及大國文化作出承擔啟言的所有醫療費用的承諾，使我們能百分百專注於啟言治療及照顧的需要」，再加上先前發出代禱信後，有許多其他教會也開始集資想幫助他們，「請容許我們在此帶著感恩和謙卑的心謝卻（婉謝）以上的好意，因為在責任人未有妥善處理之前，所有捐贈都為時過早。」

李盛林牧師進一步表示，由於目前公部門還沒公開調查結果，責任歸誰還未有結論，希望不僅能還給李啟言和其他舞者一份尊嚴和交代，也能讓演藝行業有所警惕，未來給予更安全的保障，對李啟言一個20多歲的年輕人來說，前途本來是光明燦爛的，但他現在只能靠別人照料生活，雖然李啟言目前心態正面，但他和妻子年紀都大了，對李啟言的未來仍充滿擔心，「若現況真的不能改善，而我們有一天安息主懷，我們將懷著遺憾和難過而離開」。

李盛林牧師聲明全文如下：

對於日前李澤楷先生及相關公司對啟言作出的關注、慰問和探訪，我們作為家人向李先生表達謝意。鑑於現時啟言仍在專家團隊所定出的醫療方案進行治療，我們首先要配合團隊的療程，並專注於照顧啟言現有需要，以免影響啟言復康的進展。未來的治療方案需要看啟言康復的進展和醫護團隊的建議。

由於MakerVille 及大國文化作出承擔啟言的所有醫療費用的承諾，使我們能百分百專注於啟言治療及照顧的需要。 自第一封代禱信發出後，有個別教會提出為啟言的情況而內部集資，亦有個別人士想在物質上供給，甚至有具專業資格的有心人在治療上想親身參與，並有李澤楷先生所提出個人的捐贈。請容許我們在此帶著感恩和謙卑的心謝卻以上的好意，因為在責任人未有妥善處理之前，所有捐贈都為時過早。

在政府的「跨部門工作小組」還未發表最後的調查結果，責任誰屬尚未能判斷。要待最後的調查結果公佈後才能作出妥善處理，還啟言及其他受傷的舞者一份尊嚴和公道，給予演藝行業一個安全的保障，並期望涉事單位能付上相關的責任。

對於一個廿多歲的青年人來說，前路本應是一片光明的，然而啟言現階段卻只能靠別人照顧他生活上每一個最基本的舉動和細節。雖然他的心理素質漸趨正面，但是他往後的人生是怎樣，作為年老的父母都很擔心。若現況真的不能改善，而我們有一天安息主懷，我們將懷著遺憾和難過而離開。

我們都是出於基層家庭的神職人員，面對前面眾多因素的挑戰，為啟言作出任何的決定都會對他日後有重大的影響，盼神給予我們所羅門的智慧。

在此感謝李澤楷先生開展這話題，使我們思考如何為啟言未來的生活作出妥善和負責任的決定。