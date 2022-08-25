台中市好藤林健康促進關懷協會將舉行「風華不老、樂齡舞台秀」活動，參與的長者在專業美姿美儀老師指導，練習走台步。（好藤林健康促進關懷協會提供／馮惠宜台中傳真）

台中市好藤林健康促進關懷協會將舉行「風華不老、樂齡舞台秀」活動，讓參與的長者可以 裝上禮服上台走秀。（好藤林健康促進關懷協會提供／馮惠宜台中傳真）

為協助銀髮族長輩，一圓披婚紗、穿禮服夢想，台中市好藤林健康促進關懷協會，將於28日舉行一場「風華不老、樂齡舞台秀」活動，邀請24位、平均年齡80歲以上、年齡加總近兩千歲的長者，上台走秀，勇敢圓夢。

「風華不老、樂齡舞台秀」活動，由台中市好藤林健康促進關懷協會主辦，立委莊競程、市議員參選人陳俞融、弘道老人福利基金會、台中市婦女發展協會、雅蔓妮婚紗婚宴館、台中市賴興社區發展協會等協辦，將於28日上午10點30分，在台中市北屯區「大和屋日本料理國際美食館」登場。莊競程、陳俞融，以及藝人鮑正芳、白雪兒都將到場共襄盛舉。

莊競程表示，非常支持社區舉辦樂齡活動，台灣已正式邁入高齡社會，人口老化與長期照護是台灣現在與未來必須解決的問題。他將推動55歲以上民眾免費進行失智症篩檢，並爭取設置「老人運動中心」，打造老人友善的運動環境，提升老人運動的風氣，減輕家庭健保與醫療的負擔。

台中市好藤林健康促進關懷協會理事長吳雪霞指出，她經常接獲長輩反應，年輕時因家庭因素，結婚時沒能披上婚紗、也沒穿上禮服，讓心中留下不完美的遺憾，為協助長者一圓禮服婚紗夢，歷經半年籌備，獲得許多熱心人士幫忙，提供禮服、攝影、美姿美儀、走台步訓練，才能夢想實現。

吳雪霞說，28日的走秀，將由20位女性、4位男性，總計24位平均年齡80歲以上長者，擔綱演出，其中最高齡者91歲，經由專業美姿美儀老師指導，搭配整體造型，踏著穩健的步伐，展現最美麗、最帥氣的自己。

現年83歲的翁美麗阿嬤，先生是職業軍人，育有1男4女，孩子們已成家立業，不過，老伴卻先走一步，翁美麗調適得很好，常參加長青學院的歌唱班、英文班與據點多元化課程及預防延援失能。她對禮服舞台秀充滿期待，希望可以再漂亮一下。