大陸網站上近期流傳一段女性撫摸私密處的影片，因為女主角上半身刺著獨特的花紋刺青，導致網友迅速認出女子身分是YY直播中頗有名氣的網紅戚佳麗，掀起網友討論，而戚佳麗表示收到太多網友的詢問，在直播中無奈承認就是影片中的女子，透露是被前男友報復，中間一度委屈落淚。

大陸網站流傳一段女性私密影片，該影片中戚佳麗的臉明顯露出，肩頸的獨特刺青也一覽無遺，很有辨識度，戚佳麗在直播時坦言：「我就不解釋了，因為視頻都看過了，我不逃避。」間接承認就是影片中的女子，起初還努力維持鎮定，不過看到許多網友的留言後，情緒忍不住崩潰，哽咽直言：「怎麼過啊？我直播這麼久，認識我的大哥也好小美人也好，還是我師傅的粉絲也好，都知道我是什麼樣的人」。

戚佳麗被前男友爆私密影片。（圖／翻攝自微博）

面對個別網友猜測她是不是賣身等等，她澄清「我不是說因為怎麼樣去拍的這些視頻，真的是我因為談戀愛，分手之後被爆出來。」在影片流出來後，許多網友更到她的微博留言區大談此事，讓她哭著說「網暴不是一個正常人能承受得了的。」最後還起身對著鏡頭鞠躬，給網友和粉絲道歉。

戚佳麗在直播中哽咽。（圖／翻攝自微博）

而戚佳麗的師傅劉一手得知此事後，對外表示事情已經超出了自己能力範圍，沒辦法伸手幫忙，但他也警告外傳影片者，不要拿影片去謀利，要是抓住了「肯定會安排你」。