感覺憋很久了？有名休旅車的車友在臉書上傳1段影片，他的車子打開門時，竟然發現車門底部有個小孔，有如「尿尿小童」般不斷的洩出水來，且這一洩就長達23秒以上，過程中也未見水流變小狀況，讓他很擔心自己的車怎麼了；網友一見影片開玩笑表示「蓄水功能極強」、「感覺可以養養魚」。

一名男子在臉書社團「Corolla Cross Club 官方社團」發文，並上傳1段23秒影片；影片中是車主的休旅車車門，由於近來連日大雨，車主一打開車門後，竟然發現車門底部有個小孔像是「尿尿小童」般的不斷洩出水來，並且長達23秒之久，未見水流變小狀況，原PO也在貼文寫下「有車友知道這個水從哪裡進去門邊的嗎？」。

影片一出，網友紛紛留言表示「可以考慮裝個RO逆滲透」、「這個水也太多了流那麼久應該是從內門板流出來」、「裡面有水可能關門比較接近歐系車的感覺，扎實感」、「是隨車尿壺的排空」、「蓄水功能極強」、「有點扯」、「看來是從宜蘭回來的，憋很久了」、「感覺可以養養魚」、「等缺水時就知道這設計的好處了」。