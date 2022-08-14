搭乘公車上下車時務必得多留意！一名網友在臉書「爆怨公社」發文表示一名女子下車後突然回頭拉車門摔倒在地，事後責怪並投訴司機。貼文一曝光網友們紛紛留言：「司機大哥真倒楣！」

有網友在臉書社團「爆怨公社」曝光事發過程影像，痛批一名女子下公車後突然回頭拉車門，還責怪並投訴司機，引起輿論譁然，不少網友表示「看起來像下錯站又回頭上車」、「司機大哥真倒霉」、「遇到這種真的是衰小」、「司機很有禮貌欸，乘客自己也有錯，幹嘛還要這樣？」

據了解，事發過程為北市一名女子２日下午搭乘中山幹線公車，下車後因為聽到其他乘客的刷卡異常聲音，誤以為自己卡沒刷到立刻轉身上車想補刷，才意外摔倒並與司機發生衝突。

透過公車的行車紀錄器畫面可見，該女子下車後卻立刻回身又上車，但此時司機已緩慢開車、同時關上車門，導致企圖上車的女子重心不穩摔在地，氣得和司機理論，並向業者投訴。

駕駛當下立刻道歉，甚至要自掏腰包買藥，但女子仍堅持要向業者投訴。對此，業者強調會警惕司機，也會加強教育訓練，避免再次發生。