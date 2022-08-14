國民黨台北市長參選人蔣萬安提出「預約公車」政策，引發各界討論。民進黨台北市長參選人陳時中競辦總幹事吳思瑤14日喊話不可行的「預約公車」政策就別拗了吧，炮轟出事了就拉弱勢當擋箭牌，非常可議，「戰鬥藍的蔣萬安真的學壞了」。

吳思瑤指出，蔣萬安的公車是誰的公車？不可行的「預約公車」政策就別拗了吧，真的不好看，她批蔣萬安的政策貽笑大方，不必是交通專業，所有搭過公車的民眾都覺得荒謬，「預約公車」實在神奇到難以理解。

吳思瑤酸說，蔣萬安說新北已經有預約公車是騙人的，新北市交通局也來打臉，新北市交通局2018與公車業者合作推出預約制的跳蛙公車，但「方向與蔣萬安提出的政策有所差異。」所謂「雙北公共運輸委員會」還沒上路就先破功，說法顯然沒套過。

吳思瑤提出另一項新北政策「手機預約下車」，但使用率極低，民眾要不就是根本沒聽過有，要不就是說「想下車按鈴就好，不懂為什麼要多此一舉」，且該系統常常出現當機問題，兩個月前更換APP，業者坦承還要測試新系統，有不少問題待解決，蔣萬安是不是也要跟進？

吳思瑤進一步質疑，蔣萬安說預約公車是服務弱勢也是騙人的，蔣萬安首次提出「公車要預約」，是在他7日談內湖交通的貼文，說要增開「無站位、座位預約」的「直達公車」，蔣萬安想叫內湖通勤族去搭乘這類預約公車，跟弱勢毫無關係。

她批評通勤族上下班最匆忙，萬一預約了，但出門前忘記拿手機、下班前主管突然交辦雜事，都很容易錯過預約班次。結果預約的座位為了保留，其他人都不能坐，豈不是反而浪費運載量？如果預約的座位不用保留，那豈不是說明其實誰都能坐，預約幹嘛？

吳思瑤接著質疑，蔣萬安拋政策出包，拿弱勢為自己解圍，蔣萬安又在12日談全市公車政策的貼文裡再提「預約公車」，改口說「預約座位讓身心障礙者、銀髮族、孕婦、推嬰兒車的家長安心搭乘，成為市民通勤的好夥伴」。

她怒轟，「真的拜託，到底在鬼扯什麼。」身心障礙者、銀髮族，就是數位落差最大的族群，要他們先精通3C才能預約公車，蔣萬安根本欠缺同理心，「對弱勢族群這哪裡安心？這是煩心！」這不是為弱勢服務的態度，反而這是出事了就拉弱勢當擋箭牌，非常可議！

吳思瑤說，預約公車惹議反跳針式質問阿中「支不支持照顧弱勢？」連問題意識都搞不清楚的蔣公子，果然跟我們真的生活在平行時空。她於文末標註，「找里長合演抹黑大戲恐怕也是為了預約公車惹議而轉移焦點吧」、「戰鬥藍的蔣萬安真的學壞了」。