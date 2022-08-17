國民黨北市長參選人蔣萬安昨拜訪台北市信維大樓與住戶，並主張降低政府介入的都市更新意願90％門檻，加速公辦都更。台北市副市長黃珊珊則回嗆，為什麼前2任政府，國民黨16年的市長都做不到。蔣萬安今反擊稱，不能碰到問題就推給前朝，每次都怪罪之前幾任的市長，強調自己知道民眾的期待也提出具體解方。

黃珊珊昨表示，台北市的公辦都更是市長柯文哲上任後才開始推動，並大酸若是大家都這麼關心，為什麼前2任政府，國民黨16年的市長都做不到。

對此，蔣萬安今受訪指出，推動公辦都更是很多市民的期待，現在推動方面如果碰到困難，他提出更好的解方、具體的辦法，他看的是未來怎麼為台北市民解決問題，擘劃更好的願景才是重點。

蔣萬安也痛批，「不能現在碰到問題、沒有做好，就把責任推給前朝」，每次都怪罪之前幾任的市長，他強調自己看的是未來，接下來往前走，市民朋友有需求，希望盡快能夠推動更新，他知道民眾的期待也提出具體解方。