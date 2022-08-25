雪山隧道發生3車追撞，只見1輛白色休旅車車尾被撞凹，幾名車內民眾慌張下車，但有網友發現，下車的全是年輕、身材姣好的女子。（翻攝自記者爆料網）

雪山隧道北上23.2公里處今（25）早10點發生3車追撞，內外車道一度封閉，事發影片在網路曝光，只見1輛白色休旅車車尾被撞凹，幾名車內民眾慌張下車，但有網友發現，下車的全是年輕、身材姣好的女子，留言說「只注意整車的妹」、「看來妹素質不錯，連賓士車主下車都直接跪拜了」。

記者爆料網曝光事發當時的影片，1輛休旅車車尾被撞後，板金凹了一塊並停在路中，3車追撞共造成周圍約6輛車遭波及，而白色休旅車上不少乘客紛紛慌張下車，有網友發現不乏年輕女子，紛紛留言「只注意整車的妹」、「哇嗚！有妹子就按讚」、「看來妹素質不錯，連賓士車主下車都直接跪拜了」、「因為要趕著看車上有幾個女生所以跟太近？結果失神了？」

國道5號雪山隧道北上路段23.2公里處，在今天（25日）上午10時40分，發生3輛自小客車追撞事故，雪隧一度因此封閉北上內外側雙車道，上午11時11分開放北上內側，11時15分事故排除後恢復雙線通車。