高雄市一名18歲郭姓男子因不滿16歲少女小花（化名）無故怒瞪他一眼，在網路上一人分飾3角，並佯裝為鬼魂附體威脅小花自拍裸照和性愛影片，少女拍下13張照片和8段影片傳給郭男，事後察覺有異求助家人，高雄地院依兒童及少年性剝削防制條例重判郭男徒刑7年6月，全案可上訴。

據判決書指出，郭男與小花有共同友人，去年某日郭男自認遭小花無故怒瞪，想起自身過往被霸凌之負面經歷，因而對其展開報復。郭男於去年10月9日23時許，以Messenger暱稱「劉宇翔」帳號，佯裝為「劉宇翔之胞弟」而聯繫小花，並告知她「劉宇翔」因先前遭小花封鎖臉書好友而自殺，現在化為鬼魂附身於自己身上。

郭男佯裝為鬼魂附體而施用詐術，以此脅迫使小花心生畏懼並誤信為真，郭男表示，小花如果不依照指示拍攝裸照和影片，則哥哥鬼魂的怨念無法消除，將對自己不利，自己的父母將對小花害死他們兄弟倆提告。

小花多次以「放過我可以嗎、能放過我了吧、我很想哭你知道嗎、能不能停下來了、拜託你、我求你、可憐我能不能、我求求你」等語拜託他，但郭男未有任何良知、憐憫之心，反變本加厲先要求小花，最終小花拍下共13張照片和8部影片傳給他。

後來小花心生疑慮，告知父親，郭男得知後另使用Messenger暱稱「郭楓」帳號要求與小花見面洽談和解，父女倆察覺有異，遂報警處理，經警追查發現臉書暱稱「劉宇翔」及「郭楓」均為郭男所使用，將其移送法辦。

高雄地院審理時，郭男坦承犯行，辨護人表示郭男年僅18歲，患有憂鬱症，智能偏低，且犯後態度良好，請求酌減刑責，但法官認為，郭男1人分飾3角佯裝為鬼魂附體詐騙，造成告訴人難以磨滅之心靈創傷，影響其身心健全之發展，因此以詐術使少年製造猥褻行為之電子訊號罪重判徒刑7年6月，可上訴。