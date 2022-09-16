38歲莊姓男老師開車從台南到高雄遊玩，將車停在停車場後回飯店休息，不料牽車時忘記停在哪，莊男第一時間不找警方求助，反而想憑自己記憶尋找，但卻徒步走了7個小時、走遍了快半個高雄市區都找不到，只好報警求助。警方根據莊男提供車輛特徵，只花了30分鐘就找到莊男的車，雖莊男非常高興愛車能找回，但因走了7小時，興致全無開車返回台南，美好的高雄之旅也泡湯了。

莊男獨自一人14日開車到高雄遊玩，下午入住九如二路某飯店，他將車停在附近自立一路停車場後，就回飯店睡覺休息，直到晚間11時許，他從飯店出門要取車時，竟忘記自己將愛車停在哪個停車場了。

莊男左思右想，不時回想之前是如何從停車場走到飯店的，邊走邊找，沒想到卻找了7個小時還沒找到，並且莊男徒步踏遍了三民區、新興區、前金區、苓雅區的停車場，還是找不到自己的愛車，滿頭大汗的莊男最終想不到當初的停車場在哪，只好在七賢路搭計程車，想到飯店附近派出所報警求助。

莊男搭計程車時，居然連飯店名稱都忘記了，只能向司機稱自己住在三民區的飯店，於是司機只好將莊男送至附近三民一分局長明派出所報案。

15日清晨6時許派出所員警接獲莊男報案，員警根據莊男提供車輛特徵，以車辨系統追查發現，莊男車輛最後紀錄是14日下午1時許出現在自立一路上，研判莊男將車停在自立一路停車場，於是員警立即載著莊男到該停車場，順利找到莊男的車，讓他對員警效率讚賞不已，並表達感謝之意。

據了解，莊男稱自己平日在新竹從事教職，因中秋連假返鄉團圓順道至高雄遊玩，沒想到將車子停好後卻忘記在哪，找了7個小時的車讓原本滿心期待高雄之旅的莊男頓時興致全無，向員警表示自己走到雙腿痠痛，想開回老家休息，令員警哭笑不得。

警方呼籲，民眾停放車輛時可以利用手機拍照功能，紀錄停放地址或該處明顯標的物，避免欲使用車輛時，發生找不到車子之窘況。