捷迅(2643)8月營收5.98億元，再創單月歷史新高，月增16.2％，年增21.8％；累計前8月營收39.24億元，年增25.6％。捷迅第二季單季營收15.29億元、年成長35％，稅後淨利1.55億元，年增155％，每股盈餘5.17元，創單季新高，7、8月營收已經超過11億元，第三季營收創高可期，單季獲利亦有機會續衝新高。

雖然今年俄烏戰事也致使原物料飆漲，接下來通膨及升息亦導致歐美消費力道減弱，整體經濟衰退，海空運貨量吃緊狀況不再。但捷迅主要競爭力在於提供一站式物流解決方案，從國際端海空運物流、報關、簡易倉儲、終端配送等，以客製化的服務，來提高客戶黏著力為目標。

捷迅空運服務68％，第四季進入空運旺季，因全球通膨議題延燒，在需求逐漸減弱下，第三季空運價格呈現小幅下滑，第四季空運旺季來臨，一般預估價格有機會反彈10％，運價會保持在疫情前運價之上一段幅度，空運承攬可望維持高水準表現。