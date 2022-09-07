上半年市場諸多利空使得波動劇烈，但第三季以來股債市落底反彈，其中創新科技企業長期營收獲利佳，反映在過去20年科技非投資等級債長期平均違約率，遠低於整體非投資等級債券，去年更達零違約，且當前科技非投資等級債殖利率來到近五年相對高位，凸顯較其他股債的風險報酬更優異，長線布局潛力可期。

日盛投信指出，上半年面對俄烏戰爭、通膨升溫、快速升息循環等利空，非投資級債仍免不了波動修正，但以中長期角度來看，修正反而帶來投資價值的機會。統計2010年至今非投資等級債市四度遭遇利空事件，包括歐債危機、美國舉債上限議題、上一波聯準會升息、疫情，當下債券價格修正使殖利率皆大幅飆升至8.75％以上。

但若投資能掌握四度殖利率上升時機點進場並持有1年，平均總報酬可高達20.3％。觀察今年非投資級債殖利率第二季觸及9％之上，加上升息進入尾聲，未來一年將是展現投資價值的好時機。

日盛投信分析，目前科技非投資等級債券殖利率來到近五年相對高位、具備優異的投資價值，展望未來一年，若美國通膨與升息情境如同當前市場狀態，預估指數總報酬可望來到6％至7％之間，看好科技產業並追求收益，不妨把握布局佳機。

日盛投信看好科技非投資等級債長線潛力，與國際重量級投資顧問盧米斯賽勒斯（Loomis, Sayles & Company）合作，推出全台首檔聚焦創新科技企業的非投資等級債券基金，即日盛全球創新科技非投資等級債券基金，預計10月3展開募集，保管銀行為上海商銀。

日盛投信表示，這檔基金是全台第一檔涵蓋機器人、數位經濟、顛覆式創新等創新科技主題的非投資等級債基金，以美國企業為主軸，聚焦最具前景的非投資級債，追求企業長期評等獲得調升的明日之星（Rising Star）收益機會，將是長線布局的好選擇。