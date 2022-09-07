歐洲商業協會(AEB)周二指出，俄羅斯八月的新車銷售為年減62%，情勢稍微優於七月的年減75%。
AEB說，八月新車銷售量為4萬1698輛，遠低於去年同期的11萬輛。
俄羅斯汽車工業相當依賴於來自外國的投資、供應鏈和零組件；俄國汽車業目前也遭受西方國家的制裁衝擊。
八月的銷量月減62%，也是自俄烏戰爭以來最低的月跌幅。
目前由於高科技設備的短缺和西方製造商的撤離，俄羅斯許多工廠暫停了生產，並解僱了工人。
歐洲商業協會(AEB)周二指出，俄羅斯八月的新車銷售為年減62%，情勢稍微優於七月的年減75%。
AEB說，八月新車銷售量為4萬1698輛，遠低於去年同期的11萬輛。
俄羅斯汽車工業相當依賴於來自外國的投資、供應鏈和零組件；俄國汽車業目前也遭受西方國家的制裁衝擊。
八月的銷量月減62%，也是自俄烏戰爭以來最低的月跌幅。
目前由於高科技設備的短缺和西方製造商的撤離，俄羅斯許多工廠暫停了生產，並解僱了工人。
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