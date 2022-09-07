儘管1年多來大陸互聯網業界因官方強力監管處於寒冬期，但業界巨頭騰訊仍持續推展海外布局行動，積極收購或入股國外的遊戲公司，藉此擴大其市場影響力。

香港經濟日報7日報導，法國遊戲公司Ubisoft公布，與騰訊達成戰略合作，騰訊以3億歐元（約合23.3億港幣），收購Ubisoft創辦人Yves Guillemot家族公司Guillemot Brothers共49.9％股權及5％投票權。Guillemot Brothers仍是Ubisoft大股東，但Guillemot家族保留對Ubisoft的獨家控制權，騰訊並不會派駐董事，也沒有Ubisoft業務的同意權或否決權。

報導稱，騰訊這次入股的3億歐元中，其中2億歐元用於收購舊股，1億歐元用為新股增資，並承諾向Guillemot Brothers提供長期無擔保貸款。這次Guillemot Brothers出售持股後，Ubisoft每股隱含價值約80歐元，令Ubisoft最新估值增至超過100億歐元。

Ubisoft指出，騰訊對Ubisoft的直接持股從現有的4.5％，增加到最多9.99％，但騰訊5年內不得出售持股，8年內也不得增持超過9.99％。Ubisoft表示，不會因與騰訊合作而對公司營運有任何改變，公司將透過騰訊在中國發行數款PC遊戲，雙方也會合作開發數款手機遊戲。

騰訊總裁劉熾平表示，Ubisoft團隊有能力持續創造世界級娛樂，在不同品牌均有成功的產品，騰訊對於能夠擴大與Guillemot Brothers的合作，感到非常興奮，將知名的AAA大作移植至行動設備，協議也符合騰訊理念。