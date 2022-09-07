中國貿易數據令人失望，而美國服務業PMI強勁，強化了聯準會(Fed)升息力道，美元再度走強；美證交會(SEC)提出警告，中概股企業不要為了躲避除牌而任意更換審計公司，令中概股再度出現壓力。

周三香港恆生指數開盤即跌破19000點，全日低走，收跌158.43點或0.83%，為19044.30點，險守住1萬9000點。國企股(H股)跌42.58點或0.65%，為6513.22點。

美證交所警告美國的會計事務所，要謹慎接受在美上市的中國或香港公司審計工作，防止它們尋求規避下市的風險。中國金龍指數也跌逾3%。

恆指科技指數因此受壓，一度大跌2.4%，收跌1.30%。嗶哩嗶哩跌4.2%，快手跌4.1%，明源雲跌8.9%，美團和阿里巴巴皆跌約0.7%。

騰訊仍跌0.83%，報311.6港元，成交金額高達46.9億港元；騰訊取得遊戲公司Ubisoft近半數股權，但強調沒有董事進駐，公司管理不變。

教育股下挫；新東方在線僅升一天後，再跌9.7%，新東方跌3.0%。